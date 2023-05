- Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie - powiedział Budanow.

Zaznaczył, że Ukraina użyje wszelkich dostępnych sił i środków, aby wypędzić Rosję z terytoriów ukraińskich. Powiedział, że do pomyślnej operacji potrzebne będą "znaczne dostawy broni i amunicji", a także myśliwców.



W kwietniu Budanow mówił, że Ukraina zbliża się do przełomowej bitwy w najnowszej historii, która zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami rozpocznie się wiosną.

