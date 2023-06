Ukraińska kontrofensywa nabiera mocy. Olaf Scholz planuje rozmowę z Putinem

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w sobotę, że planuje w najbliższym czasie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Chce nakłonić go do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy. Ostatnia rozmowa Scholza z Putinem miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Wówczas kanclerz Niemiec również próbował przekonać rosyjskiego dyktatora do opuszczenia Ukrainy, ale bezskutecznie.

Zdjęcie Olaf Scholz / MICHAEL KAPPELER/dpa / AFP