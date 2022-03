Ukraińska armia unieszkodliwiła 1/3 zdolnego do walki rosyjskiego wojska

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. wojskowych Rosji; obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli - pisze w niedzielę portal NV.ua, powołując się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka. Unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska.

Zdjęcie Ukraińskie wojska biorą jeńców / ANATOLII STEPANOV / AFP / East News