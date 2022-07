Ukraińscy partyzanci wykoleili rosyjski pociąg pancerny

Iwan Fedorow podał, że dzięki ukraińskim siłom oporu został wykolejony rosyjski pociąg z amunicją. Według mera Melitopolu na bazę okupantów spadło ponad 30 pocisków.

Zdaniem Fedorowa w najbliższym czasie nasili się liczba osób chcących opuścić miast i przenieść się do Zaporoża.

"Spodziewamy się dużej fali ewakuujących się mieszkańców Melitopolu" - stwierdził.

"Siły Zbrojne Ukrainy robią co mogą, by przywrócić Melitpolowi spokojne życie oraz ukraińską państwowość. Jedyne co mogą zrobić najeźdźcy, to uciec z naszego miasta" - dodał.

Wcześniej o atakach w Melitopolu informował też portal NEXTA. Na Twitterze opublikowano nagranie, na którym widać unoszący się na miastem dym.