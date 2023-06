Początkiem czerwca informowaliśmy o niespodziewanej akcji zorganizowanej przez Budapeszt. 11 ukraińskich jeńców wojennych pochodzących z Zakarpacia zostało przekazanych przez Rosję na Węgry w ramach "współpracy międzykościelnej" .

Ukraińscy jeńcy na Węgrzech. Mocna krytyka Orbana

W sprawę miała być zamieszana Rosyjska Cerkiew Prawosławna oraz węgierski wicepremier Zsolt Semjén.

Jak wskazuje szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, w przekazanie jeńców zaangażowany był także premier Węgier Viktor Orban.

- Był jeden prosty cel: Viktor Orbán musiał pokazać Węgrom zarówno na Węgrzech, jak i poza Węgrami, że jest ich jedynym obrońcą. Cała ta operacja była realizowana w interesie politycznym jednej osoby - powiedział Kułeba cytowany przez Europejską Prawdę.

Dogadywanie się Moskwy z Budapesztem w sprawie ukraińskich jeńców Kułeba określił jako "tajną operację".

Wojna na Ukrainie. Rosja przekazała jeńców wojennych na Węgry

Szef ukraińskiej dyplomacji zwrócił uwagę na ciężkie warunki, w jakich przebywają jeńcy na Węgrzech.

- Mówi się nam, że ci ludzie mogą robić, co chcą. W rzeczywistości tak nie jest. Są pod kontrolą - i nawet spotkania z krewnymi są tutaj bardzo ograniczone. Konsul i ambasador nie mogą ich odwiedzać, mimo naszych uporczywych żądań. Podejmujemy wszelkie kroki, aby uzyskać dostęp do naszych obywateli i umożliwić im powrót do domu - podkreślił.

W poniedziałek do sytuacji odniósł się rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikolenko. Urzędnik wskazał, że podejmowane przez stronę ukraińską próby "konstruktywnego dialogu" z węgierskimi władzami, są ignorowane.

"Wszystkie podjęte w ostatnich dniach próby ukraińskich dyplomatów, by nawiązać bezpośredni kontakt z obywatelami Ukrainy, nie powiodły się. To, a także informacja od krewnych niektórych z nich, świadczy o tym, że zapewnienia węgierskich władz o rzekomo wolnym statusie ukraińskich żołnierzy na Węgrzech, nie są zgodne z rzeczywistością" - napisał na Facebooku.

