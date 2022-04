Ukrainka: Mąż próbował bronić mnie przed gwałtem. Rosjanie go zabili

7 marca Anna była razem z mężem, gdy do ich domu we wsi leżącej około 70 km na zachód od Kijowa wszedł jeden z najeźdźców. - Celując do mnie bronią, zabrał mnie do pobliskiego domu. Rozkazał: "zdejmij ubrania albo cię zastrzelę". Wciąż groził, że mnie zabije, jeśli nie zrobię, czego chce. Wtedy zaczął mnie gwałcić - powiedziała Anna (imię zmienione).

Ukrainka: Gdy Rosjanie wyjechali z mojego domu, znalazłam narkotyki i viagrę

Kobieta opisała napastnika jako szczupłego, młodego bojownika czeczeńskiego sprzymierzonego z Rosjanami. - Gdy mnie gwałcił, weszło czterech innych żołnierzy. Myślałam, że już po mnie, ale oni go odciągnęli. Nigdy już go nie widziałam - zaznaczyła. Według niej w ten sposób uratowali ją od dalszego gwałtu.

Anna wróciła do domu, gdzie znalazła męża postrzelonego w brzuch. - Próbował biec za mną, by mnie uratować, ale został trafiony - powiedziała. Rannego nie można było zabrać do szpitala z powodu walk. Dwa dni później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, a później pochowano go w ogrodzie.

Rosyjscy żołnierze zatrzymali się na kilka dni w domu Anny. - Gdy wyjechali, znalazłam narkotyki i viagrę. Narkotyzowali się i często byli pijani - powiedziała, cytowana przez BBC.

Rosjanie mordują mężczyzn, gwałcą ukraińskie kobiety i dzieci

Dowódca policji w obwodzie kijowskim Andrij Nebytow opowiedział BBC o przypadku z innej wsi, leżącej 50 kilometrów na zachód od Kijowa. Tam rosyjscy żołnierze mieli wejść do domu zamieszkanego przez małżeństwo z małym dzieckiem, zamordować męża i wielokrotnie gwałcić żonę.

- Grozili, że jeśli będzie się opierać, skrzywdzą jej synka. By chronić dziecko, nie stawiała oporu - powiedział policjant. Dodał, że potem Rosjanie spalili dom i zastrzelili należącego do rodziny psa. Zgwałcona kobieta i jej syn uciekli i skontaktowali się z policją.

Gwałty i inne zbrodnie rosyjskich najeźdźców dokumentowane są również w mieście Bucza. - Około 25 dziewcząt i kobiet w wieku 14-24 lat było systematycznie gwałconych w czasie okupacji w piwnicy jednego z domów w Buczy. Dziewięć z nich jest w ciąży - powiedziała cytowana przez BBC ukraińska rzeczniczka praw człowieka Denisowa.

Podkreśliła, że obecnie niemożliwa jest dokładna ocena skali przestępstw seksualnych, popełnionych przez rosyjskich żołnierzy w czasie okupacji, ponieważ nie wszystkie ofiary są gotowe opowiedzieć o tym, co je spotkało.