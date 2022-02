Media społecznościowe obiegło nagranie Ukrainki z miasta Geniczesk, która podeszła do rosyjskich żołnierzy. Rozmawiała z jednym z nich.

Pojawiła się już transkrypcja tej rozmowy. Brzmi następująco:

Kobieta: - Kim jesteś?



Żołnierz: - Mamy tu ćwiczenia. Proszę iść tędy.



Kobieta: - Jakiego rodzaju ćwiczenia? Jesteś Rosjaninem?



Żołnierz: - Tak.



Kobieta: - To co, do cholery, tutaj robicie?



Żołnierz: - Na ten moment nasza rozmowa do niczego nie prowadzi.



Kobieta: - Jesteście okupantami, jesteście faszystami! Co do cholery robicie na naszej ziemi, z tymi karabinami? Weź te nasiona i włóż je do swoich kieszeni. Przynajmniej słoneczniki (narodowy kwiat Ukrainy) wyrosną, kiedy tu wszyscy spoczniecie.



Żołnierz: - Na ten moment nasza rozmowa do niczego nie prowadzi. Nie eskalujmy tej sytuacji. Proszę.



Kobieta: - Jakiej sytuacji? Włóżcie nasiona słonecznika do swoich kieszeni, proszę. Spoczniecie na tej ziemi z nasionami. Wkroczyliście do mojego kraju, rozumiesz? Jesteście okupantami, wrogami.



Żołnierz: - Tak.



Kobieta: - I od tego momentu jesteś przeklęty. Mówię ci.



Żołnierz: - Teraz mnie posłuchaj...



Kobieta: - Już cię słuchałam.



Żołnierz: - Nie eskalujmy tej sytuacji. Proszę iść.



Kobieta: - Jak ona może być eskalowana jeszcze dalej? Przyjechaliście tutaj nieproszeni. Ścierwa.

Wojna Rosja-Ukraina

24 lutego około godziny 5 rano Rosja zaatakowała Ukrainę. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Ukraińskie MSZ informuje, że rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie rozpoczęli ciężki ostrzał rakietowy Kijowa. Celem stały się nie tylko wojskowe budynki, ale i cywilne.