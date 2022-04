Ukraińcy zszokowani "szaleństwem" w Czarnobylu. Co ujawniono po wycofaniu rosyjskich żołnierzy?

Oprac.: Andrzej Zasadni Ukraina - Rosja

Nikt do końca nie wie, po co się pojawili, ale istnieje obawa, że powrócą. Rosjanie opuścili elektrownię w Czarnobylu, a przybyli na ich miejsce Ukraińcy są zszokowani brakiem ostrożności okupujących elektrownię żołnierzy. Ci, jak mówią naukowcy, z Czarnobyla do Rosji zabrali ze sobą nie tylko wojenne łupy, ale również śmiercionośny, radioaktywny pył.

Zdjęcie Elektrownia atomowa w Czarnobylu / Rex Features / East News