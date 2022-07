Ukraińska armia podaje w poniedziałek, że "zniszczyła 66 Rosjan, pięć czołgów, dwie samobieżne haubice Goździk, trzy pojazdy opancerzone i dziewięć samochodów".

Siły Zbrojne zniszczyły również drona Merlin-VR w pobliżu Iwanówki, gdzie Rosjanie próbowali przeprowadzić zwiad lotniczy.

Ukraińskie lotnictwo wykonało pięć uderzeń na pozycje wroga. W szczególności zaatakowano trzy pozycje wroga w powiecie berysławskim. Pary myśliwców Mi-8 i Mi-24 zniszczyły dwie pozycje wroga w regionie Chersonia, informuje OK "Południe".

Prezydent Zełenski: Robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty

- Każdego dnia od pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by pozyskać jak największe wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją - powiedział w niedzielnej odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że 28 lipca jego kraj po raz pierwszy będzie obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości.

- Podczas takiej brutalnej wojny, w szóstym miesiącu. Po ośmiu latach wojny w Donbasie. Ale będziemy świętować mimo wszystko, bo Ukraińców nie da się złamać - zaznaczył Zełenski.

- Po tym wszystkim, co przeszedł nasz naród, po tym, czego nauczyliśmy się przez stulecia, Ukraińcy nigdy nie oddadzą swojej niepodległości - oświadczył prezydent na nagraniu.