Ukraińskie siły zniszczyły kolumnę rosyjskiego sprzętu wojskowego - wynika z komunikatu zamieszczonego na Facebooku Dowództwa Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy zniszczyli również rosyjskie stanowisko dowodzenia. Na dowód sukcesu zamieszczono zdjęcie.

Jak się jednak okazuje, w wyniku akcji Ukraińcy przejęli również szereg oficjalnych dokumentów i materiałów propagandowych. Na zdjęciach przedstawionych na Facebooku widzimy "podręcznik" dla żołnierzy zatytułowany "Cała prawda o zbrodniach Ukrainy w Donbasie".

Jest to nic innego jak propagandowy materiał wmawiający rosyjskim żołnierzom nieprawdę na temat tego, co działo się w Ukrainie od chwili aneksji Krymu przez Rosję. "Nazizm, mordowanie cywilów, prześladowania" - to jeden z punktów, który ma opisywać rzekome wydarzenia rozgrywające się na wschodzie Ukrainy od 2014 roku.

Propagandowy podręcznik dla rosyjskich żołnierzy

"Armia ukraińska od ośmiu lat ostrzeliwuje Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową, giną cywile" - czytamy w propagandowej notce. "W latach 2014-2021 ukraińskie wojsko zabiło w DRL i ŁRL ponad 150 dzieci" - brzmi dalsza część propagandy.

Następnie rosyjskim żołnierzom wmawia się, że ukraińskie wojsko dopuszcza się na wschodzie zabijania rosyjskojęzycznych obywateli, palenia ich zwłok, tortur, porwań i gwałtów. "Władze ukraińskie legitymizują prześladowania. Ludzie są bici i zwalniani z pracy za bycie Rosjanami. Władze uważają rosyjskojęzycznych mieszkańców za 'szumowiny'" - czytamy dalej.

Notka głosi również, że w Ukrainie działają organizacje faszystowskie, a nazizm jest wspierany na szczeblu państwowym. Żołnierzy zapewnia się również, że Ukraińcy przygotowywali się do ataku na Rosję, w tym do ataku atomowego. "Zachód wysyła do Ukrainy broń i manipuluje Ukraińcami, by nienawidzili Rosjan. NATO chce być jak najbliżej naszych granic, by osłabić Rosję. Ukraina, przy bezpośrednim wsparciu i finansowaniu ze Stanów Zjednoczonych, prowadzi aktywną wojnę informacyjną przeciwko Donbasowi i Rosji. Zachodni politycy celowo rozwijają ruchy nazistowskie w Ukrainie, aby wywołać nienawiść do Rosjan i bezpośrednie zagrożenie militarne" - głosi dalsza część dokumentu.