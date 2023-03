Jak informuje CNN, Ukraińcy zestrzelili obiekt z karabinu AK-47 w miniony weekend. Gdy tylko udało im się go zlokalizować, okazało się, że to chiński , cywilny dron Mugin-5, zwany także "dronem Alibaba", ponieważ można go kupić na popularnej stronie komercyjnej o tej samej nazwie za około 15 tys. dolarów.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zestrzelili chińskiego drona. "To był bombowiec"

Z oględzin wynika, że uzbrojona, komercyjna maszyna nie posiadała kamery, zatem nie służyła do celów obserwacyjnych. - Ten dron byłby znacznie bardziej skuteczny, gdyby miał zamontowaną kamerę - powiedział w rozmowie z amerykańskimi mediami Chris Lincoln-Jones, emerytowany oficer armii brytyjskiej i specjalista w dziedzinie wykorzystywania dronów na polu bitwy.

- To bardzo prymitywny, nieskomplikowany i niezbyt zaawansowany technologicznie sposób na prowadzenie operacji - stwierdził Lincoln-Jones i dodał, że to kolejny dowód na to, że Rosja nie jest militarnym supermocarstwem, za jakie Moskwa była uważania jeszcze nieco ponad rok temu.

CNN podkreśla, że powszechna dostępność tych chińskich, cywilnych dronów oraz wyjątkowo niska cena - w zestawieniu z militarnym odpowiednikiem - zachęca obie strony konfliktu do wykorzystywania ich na polu bitwy. Eksperci ds. dronów ocenili, że Mugin-5 służył Rosjanom głównie jako wielokrotnego użytku bombowiec, dysponujący ładunkami wybuchowymi.

Cywilne drony na froncie w Ukrainie. "Nowe wzorce"

Amerykańskie media skontaktowały się z producentem chińskich maszyn, by odniósł się do wykorzystywania ich sprzętu na froncie w Ukrainie . - Nie akceptujemy takiego użycia naszych dronów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to powstrzymać - powiedział rzecznik przedsiębiorstwa Mugin Limited i dodał, że "potępia" takie działania.

Inne firmy, których części również zostały dostrzeżone na zestrzelonym dronie, także przekazały w rozmowie z CNN, że nie zgadzają się na to, by ich cywilny sprzęt służył do celów militarnych.

CNN podkreśla jednak, że przykład ten dowodzi, że modernizacja i uzbrojenie cywilnych dronów nie są skomplikowane, co jest oznaką szybko zmieniających się wzorców działań wojennych.