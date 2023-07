W rozmowie z "Kanałem Politycznym" Link-Lenczowski odniósł się do opinii i recenzji żołnierzy z Ukrainy, którzy zachwalali karabinek produkcji fabryki "Łucznik" z Radomia.

Po wielu miesiącach walki broń zyskała powszechną opinię niezawodnej i skutecznej.

- Bardzo często ukraińscy żołnierze podkreślają, że GROT to broń bardzo celna. Na tyle, że nawet używana jest jako para wyborowa. Dzięki temu, że ma długą i stabilną szynę montażową można na tym karabinku zainstalować celownik i w połączeniu z długą lufą, można bardzo celnie strzelać - stwierdził.

- Może nie snajpersko, bo do tego służy innego typu broń, natomiast znacznie precyzyjniej niż w przypadku innych karabinków używanych do walki w średnim i długim dystansie - dodał.

Zdaniem ukraińskich żołnierzy, w przypadku częstych walk w bardzo ciężkich warunkach polowych polska broń praktycznie się nie psuje.

- Ukraińcy podkreślają, że te karabinki są praktycznie niezawodne. Nie słyszy się dużo o poważniejszych awariach, zacięciach. Nawet przy intensywnym użytkowaniu ta broń się sprawdza - twierdzi Link-Lenczowski.



- Istnieje bardzo dużo zdjęć i nagrań z okopów, gdzie karabinki są mocno ubłocone, często także z mechanizmami, które są pokryte pozostałościami spalonego prochu. To wskazuje, że z tej broni było oddanych bardzo wiele strzałów. Z relacji żołnierzy wiemy, że GROT'y przechodziły ten ciężki test z powodzeniem - podkreślił.

Polska broń przyszłości

Jak podkreśla ekspert, bardzo ważnym elementem w produkcji karabinka GROT jest jego stałe poprawianie i ulepszanie. Testy prowadzone są przez żołnierzy sił specjalnych jak i innych jednostek, a wnioski przekazywane do konstruktorów.

- Do producentów spływają uwagi z bieżącej eksploatacji. Przykładem mogą być magazynki, które były robione ze zbyt kruchego polimeru i bywało, że pękały. Dość szybko udało się to poprawić i tego problemu już nie ma - zauważył.

- Myślę, że to co dzieje się teraz, podczas wojny na Ukrainie , a mamy tam ponad 10 tysięcy karabinków, może być bardzo istotne do wprowadzenia kolejnego pakietu poprawek. Wierzę, że to się dzieje. Polacy i Ukraińcy wymieniają się wnioskami i dzięki temu uda się wprowadzić ulepszenia - dodał.

70 tys. karabinków dla Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej wyposażenia żołnierzy polskiej armii w karabinki GROT. Jak przekazano, Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczy, do końca 2026 roku, 70 tysięcy karabinków.

- Ten aneks, który zatwierdziłem przed chwilą to pierwszy aneks w tym roku, ale będą następne. Konsekwentnie wzmacniamy i modernizujemy Wojsko Polskie - mówił Mariusz Błaszczak.

Celem resortu jest wyposażenie w karabinki GROT 300 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie. Obecnie bronią posługują się m.in. Wojska Obrony Terytorialnej.

