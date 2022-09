Ukraińcy wyniszczają flotę rosyjskich dronów. Moskwie brakuje do nich części

Oprac.: Łukasz Aftański Ukraina - Rosja

Rosja traci drony. "Spada liczba dronów, którymi Rosja dysponuje, co wynika zarówno z ich utraty w walce, jak i braku części" - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Resort twierdzi też, że "utrudnia to Rosji prowadzenie działań zbrojnych na Ukrainie".

Zdjęcie Wrak jednego z bezzałogowych statków powietrznych (UAV) na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu / Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fak / Russian Look / Agencja FORUM