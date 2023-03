Ukraińcy wygrali największą bitwę pancerną wojny. "Byliśmy na to gotowi"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Ukraina pokonała Rosję w największej dotychczas wojnie pancernej tej wojny - donosi amerykański "The New York Times". W trwającej przez ponad trzy tygodnie batalii strona rosyjska straciła co najmniej 130 czołgów i transporterów opancerzonych. Ukraińcy wykorzystali w walce miny założone wcześniej przez samych Rosjan. Zastawili na nich pułapki.

Zdjęcie Bitwa pancerna pod Wuhłedarem została wygrana przez Ukraińców / @EdwardWeinert / Twitter