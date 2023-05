Około 20 byłych więźniów miało uciec z rosyjskiej armii w pobliżu miasta Swatowe w okupowanej części obwodu ługańskiego - podaje w sobotę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Pomysł, który miał wzmocnić Rosjan, stał się jednym z poważniejszych problemów na froncie.

