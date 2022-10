Ukraińcy tracą ważną broń. Atak rosyjskich dronów

Rosyjski kanał Zwezda News opublikował nagranie z nalotów dronów-kamikaze Lancet na ukraiński system ochrony powietrznej. Jak wynika z filmu, ataki przypuszczono na system ochrony powietrznej Buk-M1 i dwie haubice M777.

Do nalotów doszło w obwodzie chersońskim, jednostronnie anektowanych przez Federację Rosyjską na przełomie września i października. "Orkowie" - jak Ukraińcy zwą najeźdźców - nadal okupują między innymi miasto Chersoń. W ostatnim czasie ukradli stamtąd pojazdy transportu publicznego oraz sprzęt medyczny i wywieźli je na Krym.

Wcześniej - w środę - rosyjskie władze Chersonia odsunęły od pracy personel kilku miejskich szpitali. Ukraiński Sztab Generalny ustalił też, że pod pozorem przygotowania do "obrony" miasta Nowa Kachowka w obwodzie, kremlowscy wojskowi przeprowadzają przymusową ewakuację mieszkańców ulic znajdujących się przy rzece Dniepr.

Rosjanie gnębią mieszkańców Chersonia. Łamią prawo wojenne

To niejedyne represje spotykające mieszkańców Chersonia i okolic ze strony najeźdźców. Rosyjscy żołnierze, próbujący powstrzymać ukraińską kontrofensywę, która w ostatnim czasie nieco spowolniła, zmuszają cywilów do budowy fortyfikacji.

"Przede wszystkim jest to naruszenie przez Rosjan IV Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny. Przecież to nie tylko wykorzystanie ludności cywilnej do celów wojskowych, ale także potraktowanie okolicznych mieszkańców jako żywej tarczy" - komentował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Chersoń, większość obwodu chersońskiego i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca.