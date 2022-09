Ukraińcy przerabiają rosyjskie śmigłowce na otwieracze do piwa

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

"Każde trofeum to następna pamiątka" - piszą ukraińskie wojska specjalne i pokazują film, na którym przedstawiono proces produkcji otwieraczy do piwa. Nie są to jednak zwyczajne otwieracze, ponieważ powstają z części zestrzelonych rosyjskich śmigłowców.

Zdjęcie Otwieracz wykonany z części śmigłowca Mi-28 / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / facebook.com