O ostrzale mostu Antonowskiego na Dnieprze poinformowała niezależna grupa Euromaidan Press.

Most Antonowski ostrzelany. Rosjanie w tarapatach

"Most Antonowski ponownie zaatakowany w okupowanym Chersoniu" - napisano.

Z komunikatu wynika, że kluczowy dla dalszych działań most jest pod ostrzałem od dwóch dni. "Poprzedni ukraiński atak na ten główny wąwóz rosyjskiej logistyki miał miejsce wczoraj w nocy" - dodała grupa Euromaidan Press.

Do komunikatu załączono nagranie, na którym widać gęsty i czarny dym, unoszący się nad bombardowanym przez ukraińskie wojska mostem.

Wcześniej ukraińskie media donosiły, że łącznie tego typu ataków było sześć w ostatnim tygodniu.

Most Antonowski celem Ukrainy. Tak odcinają Rosjan

O ataku na most Antonowski agencja UNIAN informowała m.in. w poniedziałek 22 sierpnia. - Ukraińskie wojska ponownie zaatakowały most Antonowski pod Chersoniem, uniemożliwiając rosyjskim okupantom naprawienie tej przeprawy przez Dniepr i wykorzystanie jej do celów militarnych - przekazała wówczas rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

- Rosjanie starają się przywrócić funkcjonowanie tego mostu, ale tak uszkodzonej przeprawy nie da się naprawić przy pomocy wiaderka betonu. Wymagałoby to dosyć poważnego remontu. Właśnie dlatego utrzymujemy kontrolę ogniową nad mostem Antonowskim i z daleka przypominamy o naszej obecności - podkreślła Humeniuk.

Most Antonowski to niejedyny cel Sił Zbrojnych Ukrainy. Poprzez systematyczne niszczenie przepraw Ukraińcy próbują odciąć Rosjan od dostaw z kraju. Te przechodzą właśnie przez wiadukty i mosty znajdujące się w obwodzie chersońskim oraz okupowanym przez Rosjan Krymie.