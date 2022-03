Informację o śmierci rosyjskiego dowódcy w czasie walk na terytorium Ukrainy przekazał oficer Anatolij Sztefan znany pod pseudonimem "Stirlitz".

Wojna w Ukrainie. Nie żyje rosyjski dowódca

Ukraiński wojskowy informację o śmierci Gasanowa Fakhretdina przekazał za pośrednictwem Facebooka.

"To kapitan Fakhretdin Gasanow. Miał on dowodzić 1. batalionem 394. pułku 127. dywizji strzelców motoryzowanych. Zgubił się na 'ćwiczeniach', ale prawidłowo wrócił do domu. Chwała narodowi ukraińskiemu. Śmierć wrogom" - napisał Sztefan.

Informacja o śmierci Gasanowy Fakhretdina obiegła także media społecznościowe.

Reklama

Wojna Rosja-Ukraina. Bilans strat

Jak wynika z ostatniego raportu Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku wojny Rosjanie stracili ponad 17,5 tys. żołnierzy.

Rosjanie mają ponosić też duże stary w sprzęcie wojskowym. Z wyliczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy wynika, że zniszczono 135 samolotów, 131 helikopterów, a także ponad 600 czołgów.