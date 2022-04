95 proc. Ukraińców (sondaż przeprowadzono na terenach kontrolowanych przez Kijów) uważa, że Ukraina jest w stanie odeprzeć rosyjską agresję - podaje w komunikacie grupa Rating. Z 47 do 35 proc. zmniejszył się odsetek przekonanych, że dojdzie do tego "w ciągu kilku tygodni".

Jak czytamy w komunikacie, poziom poparcia wśród Ukraińców dla wstąpienia ich kraju do NATO "nadal się zmniejsza". W pierwszych dniach wojny wzrosło ono z 62 do 76 proc, po tygodniu zmniejszyło się do 72 proc., natomiast pod koniec marca akcesję popierało 68 proc. badanych.

Poparcie dla wejścia do UE rośnie natomiast od początku wojny i osiągnęło najwyższy w historii poziom 91 proc.

Rekord w sondażach

"W pierwszych dniach wojny wzrosło ono z 68 do 86 proc. i nadal rosło. Na koniec marca osiągnęło poziom 91 proc., co jest absolutnym rekordem za cały okres przeprowadzania sondaży" - piszą analitycy.

56 proc. ankietowanych jest przekonanych, że Ukraina zostanie członkiem UE w ciągu roku-dwóch lat, a 23 proc. - że dojdzie do tego w ciągu pięciu lat. W ciągu minionego miesiąca zmniejszył się jednak - z 61 do 56 proc. - udział tych, którzy uważają, że stanie się to "w bardzo krótkiej perspektywie".

Sondaż przeprowadzono w dniach 30-31 marca metodą CATI (skomputeryzowanego wywiadu telefonicznego) na 1500-osobowej reprezentatywnej grupie dorosłych obywateli na terytorium Ukrainy poza okupowanymi terenami Donbasu i Krymu.