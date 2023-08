Jak dodał, w strefie działań ofensywnych "są pewne postępy, a siły ukraińskie idą do przodu" .

Kuzmin powiadomił, że w ciągu doby wojska ukraińskie zniszczyły sześć rosyjskich składów polowych z amunicją , co ma utrudnić rosyjską logistykę.

Kuzmin: Rosjanom brakuje amunicji. Chcą nas odciągnąć

Wojskowy ocenił również, że Rosjanom brakuje amunicji i próbują przerzucać zasoby z innych kierunków, w tym z Krymu. Chodzi nie tylko o amunicję - przeciwnik ściąga z innych odcinków frontu żołnierzy. - Na naszym kierunku jest ok. 150 tys. Rosjan . Kilka armii - 35., 36., 58. Jest ich jeszcze dużo - mówił Kuzmin.

- Do skutecznego posuwania się do przodu Ukraińcom brakuje lotnictwa, systemów obrony przeciwlotniczej i sprzętu do rozminowywania - dodał.