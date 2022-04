Przywódca Ukrainy podziękował za poparcie Francji i wyraził przekonanie, że wspólnie "kroczymy razem ku nowym zwycięstwom".

"Za silną i zjednoczoną Europę!" - zakończył swoje życzenia Wołodymyr Zełenski.

Emmanuel Macron zwycięzcą wyborów prezydenckich

Emmanuel Macron wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji - wynika z sondaży exit poll opublikowanych po godz. 20 w niedzielę, czyli tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Przywódca, który najpewniej uzyskał reelekcję, zdobył 58,2 procent głosów, a jego konkurentka Marine Le Pen - 41,8 procent - wynika z sondażu Ipsos. Po ok. godzinie od pierwszego sondażu pojawiły się zaktualizowane dane, w których przewaga Macrona urosła do 58,5 proc. względem 41,5 dla Le Pen.



Jak wynika z informacji przekazanych przez agencję Reutera, ośrodki badawcze zesłały dwa wyniki exit poll. Pierwszy daje Macronowi 57,6 proc. głosów, a Le Pen 42,4 proc. To sondażowe wyniki podane przez Instytut Elabe i SFR dla stacji BFM TV.

Drugi sondaż (Ipsos) z kolei mówi o 58,2 proc. dla Macrona i 41,8 proc. dla Le Pen. W obu przypadkach Macron jest niekwestionowanym liderem. Zaktualizowane wyniki powiększają przewagę Macrona jeszcze bardziej. "Le Monde" publikuje sondaż, z którego wynika, że Macrona ma już 58,5 proc. głosów, a Le Pen 41,5 proc.