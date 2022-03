Ukraina zawiesza działalność prorosyjskich partii politycznych

"Chcę przypomnieć wszystkim politykom z dowolnego obozu: czas wojny bardzo dobrze pokazuje, kto stara się przedkładać własne ambicje, własną partię czy karierę ponad interesy państwa, interesy ludu. Kto ukrywa się gdzieś z tyłu, ale udaje, że jest jedynym, któremu zależy na obronie. Wszelkie działania polityków zmierzające do rozłamu lub współpracy z Rosją nie powiodą się" - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że ministerstwo sprawiedliwości otrzymało polecenie natychmiastowego podjęcia kompleksowych środków w celu zakazania działalności tych partii politycznych.

Prezydent w wystąpieniu na Facebooku powiedział też, że im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje.

Zełenski zaznaczył, że nie jest możliwe dostarczenie pomocy humanitarnej do miast regionu Chersonia. "Wojska rosyjskie zablokowały ruch naszej kolumny. Czemu? Ich cel się nie zmienił - cały czas starają się pokazać w swojej propagandzie, że Ukraina pozostawiła swoich obywateli bez środków do życia. To tak, jakby Rosja ciągle ich przed czymś ratowała" - powiedział.