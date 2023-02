Ukraina: Wybuch w Enerhodarze. Okupacyjna władza mówi o "zamachu terrorystycznym"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

W okupowanym przez Rosję w Enerhodarze w obwodzie zaporoskim doszło do eksplozji samochodu. Podczas zdarzenia zginął przedstawiciel "MSW" ustanowionego przez Rosjan w mieście. Okupacyjna władza oceniła, że doszło do "zamachu terrorystycznego". Po wybuchu lojalny wobec kijowa mer miasta wezwał mieszkańców, by nie wychodzili dziś z domów.

Zdjęcie Ukraina: Eksplozja samochodu w Enerhodarze / Telegram/Iwan Fedorow /