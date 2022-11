Ukraina: Wołodymyr Zełenski: Po rosyjskich atakach ok. 10 mln Ukraińców było bez dostępu do prądu

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski powiadomił we wtorek wieczorem, że na skutek rosyjskich ataków ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu. Jak dodał, ekipy naprawcze będą pracować całą noc. We wtorek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy w Ukrainie. Był to największy nalot od początku wojny w Ukrainie.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / Facebook/Wołodymyr Zełenski / materiały prasowe