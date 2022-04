Ukraińskie wojska obrony powietrznej zniszczyły w obwodzie charkowskim rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34. O zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek, poinformowało w mediach społecznościowych dowództwo operacyjne "Wschód".

Samolot spadł w pobliżu okupowanego przez Rosjan miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim.

W sieci pojawiło się nagranie, które ukazuje moment spadania maszyny.

Wojna w Ukrainie. Straty Rosjan

Rosja w czasie wojny z Ukrainą straciła do tej pory ok. 15 tys. żołnierzy oraz ponad 2000 pojazdów wojskowych - poinformował w poniedziałek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

- Obok ofiar śmiertelnych są straty w sprzęcie i wiele źródeł sugeruje, że w sumie do tej pory ponad 2000 pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych lub zdobytych. Obejmuje to co najmniej 530 czołgów, 530 transporterów opancerzonych i 560 bojowych wozów piechoty. Rosja straciła również ponad 60 helikopterów i myśliwców - powiedział.