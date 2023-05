Ukraina walczy o Bachmut. Prigożyn przyznaje się do strat

O tym, że pod Bachmutem załamał się front a Rosjanie wycofali się na odległość 2 kilometrów, informował sam Jewgienij Prigożyn. Wskazał on na 72. Somadzielną Brygadę Zmechanizowana , która miała uciec z linii frontu i pozostawić odcinek o długości około trzech kilometrów bez ochrony. - To nie jest problem żołnierzy. To problem tych, którzy nimi zarządzają i którzy wyznaczają zadania. Ryba psuje się od głowy - powiedział Prigożyn.

Jednocześnie Prigożyn przyznał, że niektóre operacje Sił Zbrojnych Ukraina w rejonie Bachmutu "zakończyły się sukcesem".