Ukraina: W walkach z Rosjanami zginął ochotnik z Kanady

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Zginął kanadyjski ochotnik walczący w Ukrainie w pobliżu Bachmutu - podały we wtorek kanadyjskie media. Mężczyzna to były żołnierz i farmer z prowincji Saskatchewan w środkowej części kraju. To drugi obywatel tego kraju, który zginął na tej wojnie.

Zdjęcie Mundur żołnierze Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorianej / SERGEI SUPINSKY / AFP