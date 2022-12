- W wyniku uderzenia pocisków zapaliły się zbiorniki ropy naftowej w mieście - powiedział Ołeksandr Szatow. Naoczni świadkowie i propagandowe media publikują nagrania z ogromnego pożaru.

Władze okupacyjne oskarżyły Siły Zbrojne Ukrainy o ostrzał miejsca - czytamy na portalu suspilne.media.

Ostrzał rosyjskiego magazynu

To nie pierwszy pożar w Szachtarsku - w środę 26 października ukraińskie siły przeprowadziły ostrzał tamtejszego rosyjskiego magazynu paliw. Lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko informował na Telegramie, że w wyniku skutecznego ataku doszło do pożaru co najmniej 12 cystern, które znajdowały się na stacji kolejowej.

Reklama

Efekty ostrzału zostały następnie zaprezentowane przez korespondenta rosyjskiej telewizji Rossija-24 Borisa Maksudowa. Pozwoliło to ukraińskim wojskom "dokończyć dzieła" i w czwartek zniszczyć kolejne cztery cysterny o pojemności 60 ton.



Podobny przypadek miał miejsce m.in. w sierpniu. Wówczas sztab rosyjskiej grupy Wagnera w okupowanej Popasnej w obwodzie ługańskim został ostrzelany po tym, gdy jeden z rosyjskich reporterów opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z bazy.