"Na polecenie prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego odbyła się dziś trzecia wymiana jeńców. Do domu wraca 12 naszych żołnierzy, w tym kobieta-oficer. Zwolnionych zostało także 14 cywilów, w tym 9 kobiet" - napisała Wereszczuk.

Nie poinformowała, ilu jeńców rosyjskich zwolniła strona ukraińska.

Areszty w Melitopolu

Liczba osób zatrzymanych w okupowanym Melitopolu, na południu Ukrainy, przekroczyła już 100. Rosyjscy żołnierze i miejscowi kolaboranci aresztują m.in. pracowników naukowych uniwersytetu pedagogicznego - przekazał w czwartek mer Melitiopola Iwan Fedorow.

"W pobliżu miasta zatrzymano konwój humanitarny, autokary i mikrobusy nie są wpuszczane do Melitopola. (...) Najeźdźcom nie udało się przekonać do współpracy dyrektorów szkół. Obecnie próbują nakłonić do kolaboracji personel miejskich przedszkoli" - relacjonował.

