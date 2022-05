Wiktora Janukowycz jest podejrzany o zorganizowanie w 2014 roku nielegalnego przewozu osób przez granicę państwową Ukrainy - informuje Prokuratura Generalna.

"23 lutego 2014 r. były prezydent Ukrainy, działając wspólnie z pracownikami Departamentu Ochrony Państwa i przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, na obrzeżach wsi Urzuf w obwodzie donieckim, nielegalnie przekroczył granicę i przewiózł co najmniej 20 osób przy użyciu trzech śmigłowców Sił Zbrojnych Rosji" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodano, śledztwo przygotowawcze jest w toku i jest prowadzone przez śledczych z Państwowego Biura Śledczego.

Jak donosi agencja UNIAN, ukraińscy śledczy dowiedzieli się o incydencie w 2018 roku, gdy jeden ze świadków w procesie o zdradę stanu Janukowycza opowiedział sądowi o tym, jak były prezydent Ukrainy po tzw. euromajdanie w 2014 roku potajemnie opuścił swoją rezydencję i udał się do Rosji.

Gdzie jest Wiktor Janukowycz?

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były prezydent Ukrainy. W marcu agencja informacyjna Ukrinform przytoczyła doniesienia mediów, według których Janukowycz przebywał w Mińsku na Białorusi.

Wiktor Janukowycz pełnił funkcję prezydenta Ukrainy od 2010 do 2014 roku, kiedy to został usunięty z urzędu podczas protestów na Majdanie. Protesty wybuchły po odrzuceniu przez Janukowycza ukraińsko-europejskiej umowy stowarzyszeniowej, która miała zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej i oddalić ją od Rosji.