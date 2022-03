Ukraina: Rzeczniczka praw człowieka o zabitych dzieciach. Rośnie tragiczny bilans

Ukraina - Rosja

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa podała tragiczny bilans rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z jej słów wynika, że do tej pory zginęło 38 dzieci, 71 zostało rannych. Rada Najwyższa Ukrainy wezwała ONZ i Czerwony Krzyż do tworzenia korytarzy humanitarnych, by ratować najmłodszych obywateli Ukrainy.

Zdjęcie Rodzice opłakują 18-miesięcznego synka. Chłopiec zginął w ostrzale Mariupola / AP/Associated Press / East News