W piątek wieczorem Oleg Marzojew rosyjski propagandysta, oficer 58. armii i "ekspert wojskowy" powiadomił, że doszło do ataku przy użycia systemu HIMARS w garnizonie znajdującym się 20 km od linii frontu. Marzojew nie przekazał daty ataku.

Atak na rosyjskich oficerów

"Wbrew dokładności trafienia wroga straty wśród rosyjskich bojowników cudem udało się uniknąć" - napisał. Jak dodał, w trakcie ataku jeden z rosyjskich oficerów znajdował się na dachu budynku, a pozostali przebywali w bunkrze.

W ocenie Rosjanina, do "cudu" doszło ponieważ jeden z obecnych na miejscu miał urodziny i "pomodlił się za wszystkich".

"Ważne jest, aby niebo nam sprzyjało, aby nasze modlitwy wraz ze środkami technicznymi były wystarczająco silne, by pomóc naszym żołnierzom i oficerom wrócić żywymi do domu. Boże, niech cuda zdarzają się tak często, jak to możliwe" - napisał.

Ukraińskie wojsko nie komentuje doniesień

O ataku wspominał Andrij Jurijowycz Caplijenko, ukraiński dziennikarz i reporter wojenny.

"Rezultat ataku HIMARS M142. Zniszczone zostało położenie oficerów władykaukazkiego ganionu 58. armii, który znajdował się 20 km od linii frontu" - napisał w serwisie Telegram.

Jak przekazał na postawie słów Marzojewa, dwie rakiety, które uderzyły w budynek "przebiły dach i eksplodowały między pierwszym a drugim piętrem, całkowicie je zawalając".

