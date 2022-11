Politycy jechali do Ługańskiej Republiki Ludowej, gdzie mieli przekazać wojsku specjalny sprzęt.

W delegacji oprócz Turczaka byli także m.in. posłowie Artem Turow i Artem Biczajew. Jak podano, nikt nie został ranny.

Coraz bliżej odbicia Chersonia? Sukcesy Ukraińców

Ukraińskie wojska odzyskały w czwartek kontrolę nad miejscowością Kyseliwka, położoną zaledwie 15 km na północny zachód od okupowanego przez Rosjan Chersonia, stolicy obwodu chersońskiego na południu kraju - poinformował portal RBK-Ukraina za przedstawicielami armii Ukrainy. Z kolei w środę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał rozkaz wycofania sił agresora na lewy, wschodni, brzeg Dniepru. Władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie potwierdzają odwrotu przeciwnika, podkreślając, że oddziały wroga wciąż znajdują się w Chersoniu.



Media przekazały te doniesienia na podstawie nagrań wideo przedstawiających ukraińskich żołnierzy w wyzwolonej Kyseliwce i opublikowanych na Telegramie.



- Kyseliwka to wieś leżąca przy trasie łączącej Chersoń z Mikołajowem. Jest to sukces o charakterze taktycznym, ponieważ ukraińskie oddziały posuwają się tym szlakiem komunikacyjnym w stronę Chersonia. Im bliżej mamy do (tego miasta), tym bliżej do jego wyzwolenia - wyjaśnił ekspert wojskowy Władysław Sełezniow, cytowany przez RBK-Ukraina.

Chersoń, większość obwodu chersońskiego i południowa część sąsiedniego obwodu zaporoskiego znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Pod koniec września na tych obszarach, a także na zajętych przez wroga terenach regionów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy odbyły się nielegalne referenda, sankcjonujące przyłączenie podbitych ziem do Rosji. Decyzja Kremla nie została uznana przez większość państw świata, w tym wszystkie kraje członkowskie UE i NATO.