W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, miejscowości w obwodach dniepropietrowskim i mikołajowskim, a także w obiekty infrastruktury na zachodzie kraju.

W następstwie ataków wiele regionów Ukrainy zostało pozbawionych elektryczności i wody.



Wojskowy opublikował mapę

"Przeciwnik zastosował pociski manewrujące odpalane z powietrza, morza i ziemi, rakiety balistyczne, pociski przeciwlotnicze, drony rozpoznawcze i uderzeniowe typu Shahed-136" - przekazał pełniący funkcję naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerij Załużny.

Wojskowy opublikował również mapę rosyjskich ataków.



Rośnie bilans ofiar

W poniedziałek wieczorem informowano, że w wyniku ostrzału zginęło co najmniej 12 osób, a 89 zostało rannych. Tragiczny bilans ataku wciąż jednak rośnie.

We wtorek rano Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała na Telegramie, że zginęło 19 osób, a 105 zostało rannych.

We wtorek doszło do kolejnegto ostrzału. We wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie, ogłoszono alarm rakietowy - przekazała agencja Ukrinform.

Alarm nie obowiązuje jedynie w obwodach wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, iwanofrankowskim, rówieńskim i zakarpackim.