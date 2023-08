- Doszło do nowego rosyjskiego ataku rakietowego na nasz kraj (...). Uderzyli w Motor Sicz i nasz obwód chmielnicki - powiedział Zełenski w swoim codziennym orędziu zamieszczanym w mediach społecznościowych.

Zełenski podkreślił, że bez względu na to, ile będzie takich rosyjskich ataków , "i tak nic nie dadzą wrogowi. Będziemy bronić wolności dla Ukrainy, dla wszystkich naszych ludzi. A prawa międzynarodowego Rosja nie zastąpi terrorem, kryzysami, zastraszaniem . Świat naprawdę dodaje siły, aby chronić normalne życie".

Atak na centrum krwiodawstwa

"Już sama ta zbrodnia wojenna mówi wszystko o rosyjskiej agresji. Bestie, które niszczą to, co umożliwia życie. Pokonanie terrorystów to sprawa honoru dla wszystkich, którzy cenią sobie życie" - dodał prezydent Ukrainy.