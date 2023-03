Ukraina: Rosjanie posłużyli się korupcją, by werbować agentów

Ukraina - Rosja

Rosja wykorzystywała korupcję, by jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku, tworzyć siatkę agentów - wynika z analizy brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI). Jak przekazano, członkowie grup mieli zapoczątkować w Ukrainie działania, które ostatecznie miały doprowadzić do destabilizacji w państwie i utraty kontroli przez ukraińską władzę.

Zdjęcie Rosjanie sięgali po wysoko postawionych urzędników w Ukrainie / ALEXANDER NEMENOV / AFP