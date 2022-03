Wojska rosyjskie celowo ostrzeliwują magazyny z żywnością w Siewierodoniecku - podał w sobotę w komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Rosjanie wzięli na cel magazyny żywności w Siewierodoniecku - wiedzą, gdzie się znajdują, choć nie wiedzą, czy są pełne czy też nie. Wróg dokonał kilku precyzyjnych trafień w magazyny żywności w Siewierodoniecku w ciągu tygodnia. Ostatni 25 marca wieczorem. Na szczęście nikt nie został ranny" - napisał Hajdaj.



"Nie będzie jednak katastrofy humanitarnej w obwodzie ługańskim. Dostarczamy żywność i wszystko, co niezbędne do piwnic i schronów, codziennie ewakuujemy ludzi do bezpiecznych regionów kraju i w miarę możliwości przywracamy łączność" - dodał gubernator.



Wojna w Ukrainie. Zginęło ponad tysiąc cywilów

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie zginęło co najmniej 1081 cywilów, a 1707 zostało rannych, jednak rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie wyższa - podało w piątek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).



Prokuratura Generalna Ukrainy informowała w piątek, że w efekcie wywołanej przez Rosję wojny zginęło co najmniej 135 dzieci, a 184 zostało rannych.

Jedna czwarta mieszkańców Ukrainy, czyli 10 mln osób, musiała opuścić swoje domy. Z kraju wyjechało dotychczas 3,3 mln uchodźców (w tym 1,8 mln dzieci), z czego do Polski udało się 2,2 mln osób.