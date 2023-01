Wołodymyr Zełenski przyszedł na świat 25 stycznia 1978 roku w Krzywym Rogu. Z wykształcenia jest prawnikiem, jednak zdecydował się na karierę aktora.

Popularność przyniosła mu rola w serialu telewizyjnym "Sługa Narodu", w którym poprzez zbieg okoliczności został prezydentem Ukrainy. Cztery lata później w 2019 roku już nie w serialu pokonał ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę, wygrywając wybory prezydenckie. Od 2003 roku jego żoną jest Ołena, mają dwoje dzieci: córkę Ołeksandrę i syna Kiryłła.

Czołgi dla Ukrainy. Zełenski: Dyskusje muszą się kończyć decyzjami

Zełeński stoi na czele walczącego z Rosją narodu. Prezydent każdego dnia za pośrednictwem mediów społecznościowych zwraca się zarówno do Ukraińców, jak i do sojuszników. We wtorkowym nagraniu Zełenski zabrał głos w debacie na temat czołgów, które Zachód ma przekazać Ukrainie.

- Dyskusje muszą się jednak kończyć decyzjami. Decyzjami, które naprawdę wzmocnią naszą obronę przed terrorystami - powiedział prezydent. - Sojusznicy mają wymaganą liczbę czołgów. Kiedy zostaną podjęte potrzebne ważne decyzje, za każdą ważną decyzję będziemy z radością dziękować - dodał.

Zełenski zaznaczył, że nie chodzi o pięć, 10 czy 15 czołgów, bo potrzeby Ukrainy są większe. Ukraiński przywódca przekazał, że Kreml przygotowuje się do nowej fali agresji za pomocą sił, które jest w stanie zmobilizować, a okupanci już zwiększają nacisk w kierunku m.in. Bachmutu i Wuhłedaru.