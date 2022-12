Jak głosi oficjalne stanowisko polskich władz, NATO i USA, w lubelskim Przewodowie 15 listopada spadła rakieta produkcji radzieckiej, wystrzelona przez Ukrainę w celach obronnych. Tamtego dnia Rosja masowo ostrzeliwała miasta naszego wschodniego sąsiada.

Jeden z pocisków, zamiast strącić rakietę agresora, minął się z celem. Dodatkowo nie uległ samozniszczeniu, lecz wleciał nad Polskę i uderzył w suszarnię zboża. Śmierć ponieśli tam dwaj mężczyźni.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski jeszcze przed wyjaśniającym komunikatem Warszawy winą za eksplozję obarczył Federację Rosyjską. Gdy okazało się, że to nie pocisk wystrzelony przez Kreml spadł na naszym terytorium, najwyższe polskie władze podkreślały, iż gdyby nie agresja Putina, do tragedii by nie doszło.

Kijów początkowo nie był przekonany co do stanowiska RP i Zachodu. Twierdził, że pocisk wystrzelili Rosjanie. Zełenski, który powoływał się na ustalenia ukraińskiej armii, później nieco zmienił stanowisko, przyznając o "braku pewności" co do dokładnego przebiegu zdarzeń.

Badanie: Ponad 70 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna ubolewać za eksplozję w Przewodowie

Między 25 a 28 listopada przeprowadzono badanie dotyczące zdarzenia w Przewodowie. Zapytano w nim reprezentatywną grupę Polaków: "Czy według Ciebie władze Ukrainy powinny wyrazić oficjalne ubolewanie z powodu wybuchu ukraińskiej rakiety obronnej, która spadła na terenie Polski?".

Okazało się, że o eksplozji rakiety broniącej granic Ukrainy słyszało 94 procent Polaków. Większość ankietowanych uważa, że władze w Kijowie powinny wyrazić ubolewanie za zaistniałą sytuację - 41 procent osób odpowiedziało "zdecydowanie tak", a kolejne 32 procent - "raczej tak". W sumie daje to 73 procent.

Odpowiedzi przeczących udzieliło łącznie 9 procent pytanych. Wśród nich opcję "raczej nie" wybrało 6 procent, a "zdecydowanie nie" - 3 procent. Ponadto niemal co piąty ankietowany stwierdził, że trudno mu odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA, na ogólnopolskiej próbie 1052 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.