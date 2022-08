Do pożaru doszło w środę na osiedlu typu miejskiego Krasnohwardijskie niedaleko miasta Dżankoj na okupowanym przez Rosję Krymie. Jak przekazał Kanał 5, powołując się na centrum komunikacji strategicznej Zbrojnych Sił Ukrainy, płonie skład ropy naftowej Rosjan.

Na nagraniach zamieszczanych w serwisie Telegram widać kłęby czarnego dymu unoszącego się nad wsią.

Ukraina. Pożar rosyjskiego składu ropy naftowej

Według ukraińskiej telewizji Espreso, ogień pojawił się ok. godziny 6:00. Na miejscu od rana pracują służby. Na ten moment nie powiadomiono, co doprowadziło do pożaru. Nie ma także informacji, by ktoś został ranny.

O pożarze informował także Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodu odeskiego. "Na Krymie w Krasnohwardijsku płonie skład ropy naftowej (...). Chociaż tam się urodziłem, niestety, do zdarzenia nie doszło z moim udziałem" - napisał.

Na rosyjskich kanałach w serwisie Telegram pojawiają się informacje, że oprócz składu płonie też sklep.

W pobliżu miasta Dżankoj usytuowane jest lotnisko wojskowe.