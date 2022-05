Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wzrasta groźba ostrzałów rakietowych i nalotów z terytorium Białorusi. Rosjanie przenieśli pociski "Iskander-M" około 50 km od granicy z Ukrainą. Jak podaje Nexta zabronione jest przemieszczanie się przy granicy ukraińsko-białoruskiej.

