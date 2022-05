Ukraina: Nocna seria eksplozji we Lwowie. Największy atak na to miasto od początku wojny

Oprac.: Michał Michalak Ukraina - Rosja

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do serii eksplozji we Lwowie. W mieście słyszano 8-10 wybuchów. Według ukraińskich mediów było to największe uderzenie na Lwów od wybuchu wojny.

Zdjęcie Seria nocnych eksplozji we Lwowie / Twitter