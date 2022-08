"Chociaż nie możemy tutaj potwierdzić użycia Excalibura - duża celność, schemat wybuchu, siła i rodzaj namierzonego sprzętu (ciężarówki artyleryjskie znajdują się zwykle daleko od linii frontu) sugerują użycie kierowanej artylerii na daleki zasięg" - poinformowano na Twitterze.

Pociski uderzyły w dwie ciężarówki artyleryjskie Kamaz. Obiekty zostały doszczętnie zniszczone. "To prawdopodobnie pierwsze wideo prezentujące pociski Excalibur w akcji" - dodano.

Ukraina otrzymała pociski od Kanady

Lekkie haubice M777 wraz z pociskami Excalibur trafiły na Ukrainę dzięki kanadyjskiemu wsparciu. W kwietniu na front przekazano 4 z 37 haubic, które kanadyjska armia zakupiła w czasie wojny w Afganistanie oraz zapas amunicji.

Pociski naprowadzane są za pomocą sygnału GPS, a w czasie lotu mogą korygować swoją pozycję w stosunku do celu. Są w stanie uderzać w cel z dokładnością do dwóch metrów, a ich zasięg wynosi do 40 km. Koszt jednego pocisku to około 112 tys. dolarów - podaje portal CBC News.

Haubice są łatwe w transporcie, ponieważ mogą być holowane przez samochody terenowe.