Informację o śmierci artystki potwierdził ukraiński PEN Club.

37-latka była w restauracji Ria Lounge w Kramatorsku, kiedy rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na ten budynek. Pisarka przebywała tam z delegacją kolumbijskich dziennikarzy.

"Z wielkim bólem informujemy, że 1 lipca w Szpitalu Miecznikowa w Dnieprze przestało bić serce pisarki Wiktorii Ameliny. Jej życie zakończyły obrażenia spowodowane atakiem rakietowym rosyjskiego okupanta na restaurację w Kramatorsku 27 czerwca 2023 roku. Przekazujemy tę wiadomość teraz, gdy wszyscy krewni Wictorii dowiedzieli się o tym i zgodzili się na to" - czytamy w oświadczeniu.

W wyniku ostrzału zginęło 13 osób, w tym troje dzieci. Około 60 osób zostało rannych.

Zaangażowanie Ameliny w wojnę

Popularna w Ukrainie pisarka od początku rosyjskiej inwazji rozpoczęła pracę wolontariacką przy wsparciu Sił Zbrojnych Ukrainy. W ostatnim czasie skupiała się na dokumentowaniu rosyjskich zbrodni wojennych w ramach organizacji praw człowieka Truth Hounds.

Przygotowywała także książkę w języku angielskim "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War".

Prace Wiktorii Ameliny tłumaczone były m.in. na język polski, czeski, niemiecki, holenderski i angielski.

