Ukraińska obrona przeciwlotnicza jest w stanie zestrzelić pięć typów pocisków wystrzeliwanych przez Rosjan. Jednak nie jest w stanie strącać pocisków lecących po trajektorii balistycznej - oświadczył w ukraińskiej telewizji rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ihnat.

