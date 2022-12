"W związku ze znacznymi stratami żołnierzy w obwodzie ługańskim odnotowano wzrost przypadków dezercji wśród rosyjskich żołnierzy i porzucania zajmowanych pozycji bojowych" - powiadomił Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy w wieczornej aktualizacji we wtorek.



Siły ukraińskie zauważyły, że w celu odzyskania kontroli nad rosyjskimi żołnierzami kierownictwo wojskowe zwiększyło liczbę patroli, które "zatrzymują i zawracają dezerterów" do swoich jednostek.

Wojna w Ukrainie. Ciężkie walki w pobliżu miasta Kreminna

"Zagrożenie atakami lotniczymi i rakietowymi na obiekty infrastruktury krytycznej utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy" - przekazano w komunikacie sztabu. We wtorek przed godziną 14:00 we wszystkich obwodach Ukrainy usłyszeć można było alarmy przeciwlotnicze.



Sztab przekazał, że mimo strat wśród żołnierzy wróg powadzi działania ofensywne na kierunku Bachmutu i Adwijiwki (obwód doniecki).



Serhij Hajdaj, szef obwodu ługańskiego powiadomił we wtorek wieczorem, że w okolicy miasta Kreminna toczą się zacięte walki.

