Uprowadzony przez rosyjskich żołnierzy wójt Wiktor Tereszczenko, został w piek zwolniony z niewoli.

Wojna w Ukrainie. Wójt zwolniony z niewoli

- Dopiero co z nim rozmawiałem, przebywa obecnie w szpitalu. Wiktor to zuch i bohater broniący gminy i narodowych interesów - oznajmił Ołeh Syniehubow, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy. Nie przekazał, w jakich okolicznościach doszło do uwolnienia wójta.

O uprowadzeniu Tereszczenki Syniehubow powiadomił w czwartek. "Rosjanie przegrywają wojnę. Z bezsilności popełniają zbrodnie na cywilnych mieszkańcach" - napisał w komunikatorze Telegram.

W środę poinformowano, że żołnierze rosyjscy uprowadzili mera Skadowska w obwodzie chersońskim w Ukrainie oraz jego zastępcę.

Według działacza Artema Kostiuczenki mieszkańcy zebrali się tam przed radą miejską i wykrzykiwali m.in. "Rosyjski żołnierz - faszystowski okupant" i "Skadowsk to Ukraina".



