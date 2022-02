W sieci pojawiło się nagranie z Ukrainy, wykonane przez jednego z kierowców. Na drodze napotkał on rosyjski czołg oraz jego załogę, kręcącą się wokół pojazdu. Podjechał do nich, otworzył szybę i zapytał, czy "mają jakieś problemy".

- Brakuje paliwa - odpowiedzieli Rosjanie, na co Ukrainiec odparł: - Możemy odholować was do Rosji. Wówczas wojskowi, nasłani przez Kreml, roześmiali się.

Ukraina: Rosyjskim żołnierzom zabrakło paliwa. Twierdzili, że nie wiedzą, dokąd idą

Żołnierze zapytani, dokąd jadą, najpierw stwierdzili, że "nie wiedzą". - Na Kijów idziecie, nie róbcie w ch***a - zripostował kierowca. Jak dodał, "koledzy" napotkanych mundurowych "dobrze się poddają" i również rzekomo nie wiedzą, jaki jest ich cel.

- Pytałem całą kolumnę takich ludzi, jak wy i nikt "nie wie", gdzie są i dokąd jadą" - powiedział autor nagrania. Chwilę później na filmie widać kolejny porzucony czołg, lecz obok niego nie było żadnych Rosjan.

Ukraińskie wojsko: Rosjanie mają problemy z zaopatrzeniem

W piątek Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy informowały, że "najeźdźcy mają problem z paliwem i zaopatrzeniem". "Tankowce jeżdżą z kanistrami i próbują kupić paliwo". Jak dodano, zdarzały się przypadki grabienia przez Rosjan lokalnych sklepów.

"Możesz wspomóc okupantów paliwem i cukrem. Nie udzielamy żadnych zaleceń dotyczących żywienia żołnierzy rosyjskich. Sam wszystko wiesz" - zwraca się do Ukraińców tamtejsze ministerstwo obrony.