Ukraina: "Kapitan HIMARS" zwrócił się do Rosjan: Daję ci możliwość, żebyś wrócił żywy

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Ukraińscy żołnierze nagrali wideo, na którym "Kapitan HIMARS" zwraca się do Rosjan walczących w Ukrainie. - Daję ci możliwość, żebyś wrócił do domu żywy - mówi na nagraniu. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w Makiejewce w obwodzie donieckim doszło do ataku przy użyciu wyrzutni HIMARS. Według ukraińskich źródeł zginęło wówczas 400 rosyjskich żołnierzy.

Zdjęcie Ukraina: "Kapitan HIMARS" zaapelował do Rosjan / AFP JAM STA ROSA/ / AFP